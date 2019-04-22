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ТЭК 22.04.2019 17:01

Минэкономразвития заложило в прогноз постепенное снижение нефтяных цен в 2019г, напомнив об истечении ОПЕК+

Минэкономразвития РФ в своем обновленном макропрогнозе напомнило о скором истечении срока действия сделки ОПЕК+, пополнив коллекцию комментариев, которые можно трактовать как сигнал в пользу возможного выхода из соглашения в июне.

"Цена на нефть марки "Юралс" в среднем за первый квартал 2019 года сложилась на уровне ($63,2/баррель), близком к заложенному в прогноз до 2024 года. Котировки нефти в апреле 2019 года находятся выше ожидаемых значений (около $70/баррель). В то же время официально срок действия соглашения ОПЕК+ истекает в середине года, одновременно в США будут введены дополнительные трубопроводные мощности. В связи с этим в базовый сценарий заложено постепенное снижение цен на нефть до конца 2019 года, а оценка среднего уровня цены на нефть за 2019 год сохранена на уровне $63,4/баррель", - говорится в основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг., опубликованных в понедельник Минэкономразвития.

Минэнерго РФ, ответственное за выработку российской позиции по сделке ОПЕК+, по традиции не дает заранее содержательных комментариев, ограничиваясь констатацией необходимости оценки состояния рынка ближе к моменту принятия финальных решений. Президент Владимир Путин на многочисленные вопросы о судьбе сделки ведущего пленарной сессии Арктического форума 9 апреля также не дал прямого ответа, сформулировав позицию так: "Во всяком случае, мы готовы сотрудничать с ОПЕК в выработке общих решений, я бы так аккуратно сказал. Будем готовы к продолжению этого сотрудничества. Но будет ли это сокращение, будет ли это просто остановка на том уровне добычи, на котором есть - я сейчас не готов сказать".

Спустя неделю первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов стандартное заявление о том, что решений нет, сопроводил таким комментарием: "Сейчас пока решения нет, вопрос этот пока обсуждается. Есть дилемма: нам дальше с ОПЕК продолжить терять рынок, который занимают американцы, или выйти из соглашения (...) Когда-то должно это (прекращение действия соглашения об ограничении добычи - ИФ) случиться, хотя спрос мировой где-то на миллион баррелей в сутки прирастает, как наши коллеги говорят. Но все равно мы видим, что американская нефть все больше и больше занимает долю на мировом рынке нефти. Согласятся с такой дальнейшей тенденцией партнеры из ОПЕК - не знаю". О том, что взаимодействие в формате ОПЕК+ подразумевает не только вариант сокращения добычи нефти, неоднократно в последние недели напоминал Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, активно сотрудничающего с Саудовской Аравией.

Дальнейшая траектория цен на нефть в макропрогнозе Минэкономразвития сохранена без изменений: ожидается снижение до $59,7 в 2020 году и $53,5 к 2024 году.

"На горизонте шести лет динамика цен на нефть будет определяться в первую очередь предложением. Плавному снижению цен будет способствовать быстрый рост добычи нефти в таких странах, как США (в совокупности с ликвидацией инфраструктурных ограничений для ее транспортировки), и постепенное увеличение объемов добычи странами ОПЕК+ и Россией. В то же время перебои с поставками нефти в ряде крупных стран - нефтепроизводителей (в первую очередь в Венесуэле) будут обусловливать нестабильность рынка энергоносителей", - сказано в документе.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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