Японский посол не подтвердил 11-12 мая как даты встречи Лавров-Коно

Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки не подтверждает информацию японских СМИ о том, что глава японского МИД Таро Коно 11-12 мая посетит Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Насколько я знаю, скоро будет опубликована информация о встрече на уровне министров иностранных дел. Но (то, что визит состоится) 11-12 мая я не подтверждаю", - сказал Т.Кодзуки журналистам.

Ранее издание The Mainichi со ссылкой на правительственные источники сообщило, что глава МИД Японии Таро Коно планирует посетить Москву 11-12 мая для встречи с С.Лавровым для обсуждения вопроса мирного договора.