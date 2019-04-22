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Дальнее зарубежье 22.04.2019 20:16

Японский посол не подтвердил 11-12 мая как даты встречи Лавров-Коно

Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки не подтверждает информацию японских СМИ о том, что глава японского МИД Таро Коно 11-12 мая посетит Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Насколько я знаю, скоро будет опубликована информация о встрече на уровне министров иностранных дел. Но (то, что визит состоится) 11-12 мая я не подтверждаю", - сказал Т.Кодзуки журналистам.

Ранее издание The Mainichi со ссылкой на правительственные источники сообщило, что глава МИД Японии Таро Коно планирует посетить Москву 11-12 мая для встречи с С.Лавровым для обсуждения вопроса мирного договора.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]