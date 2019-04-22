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Регион 22.04.2019 17:55

Санкции США лишили Тегеран десятков миллиардов долларов - Помпео

Меры Вашингтона против Тегерана привели к значительному сокращению доходов режима в Исламской республике, сообщил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"Нефть - главный источник денег для этого режима. До введения наших санкций, Иран получал $50 млрд в год (от продажи нефти - ИФ). По нашим расчетам сегодня режим получает $10 млрд", - сказал М.Помпео на пресс-конференции.

"Цель остается простой: лишить преступный режим средств, которыми он пользовался, чтобы дестабилизировать Ближний Восток на протяжении четырех десятилетий и подтолкнуть Иран к тому, чтобы он начал вести себя как нормальное государство", - заявил госсекретарь.

При этом он отметил, что США работают с союзниками и партнерами над тем, чтобы помочь им найти альтернативу торговле с Ираном, а также обеспечить стабильность рынков и минимизировать негативное влияние на цены.

"Саудовская Аравия и ОАЭ убедили нас в том, что они обеспечат достаточные поставки на (нефтяной - ИФ) рынок, и также Соединенные Штаты сейчас являются крупным производителем", - сказал он.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ИРАН, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]