Санкции США лишили Тегеран десятков миллиардов долларов - Помпео

Меры Вашингтона против Тегерана привели к значительному сокращению доходов режима в Исламской республике, сообщил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
"Нефть - главный источник денег для этого режима. До введения наших санкций, Иран получал $50 млрд в год (от продажи нефти - ИФ). По нашим расчетам сегодня режим получает $10 млрд", - сказал М.Помпео на пресс-конференции.
"Цель остается простой: лишить преступный режим средств, которыми он пользовался, чтобы дестабилизировать Ближний Восток на протяжении четырех десятилетий и подтолкнуть Иран к тому, чтобы он начал вести себя как нормальное государство", - заявил госсекретарь.
При этом он отметил, что США работают с союзниками и партнерами над тем, чтобы помочь им найти альтернативу торговле с Ираном, а также обеспечить стабильность рынков и минимизировать негативное влияние на цены.
"Саудовская Аравия и ОАЭ убедили нас в том, что они обеспечат достаточные поставки на (нефтяной - ИФ) рынок, и также Соединенные Штаты сейчас являются крупным производителем", - сказал он.
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