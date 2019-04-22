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ТЭК 22.04.2019 19:05

США, ОАЭ и Саудовская Аравия принимают меры для поддержания предложения на рынке нефти - Белый дом

США вместе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами намерены поддерживать предложение на рынке нефти в связи с решениями по Ирану, говорится в сообщении, распространенном Белым домом в понедельник.

"США, Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, три из крупнейших энергетических держав, вместе с нашими партнерами и друзьями привержены тому, чтобы поддержать предложение на мировом рынке нефти", - говорится в сообщении Белого дома.

Ранее в понедельник Белый дом распространил заявление о том, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран.

"Президент Дональд Трамп решил не возобновлять действия по освобождению (ряда стран) от санкций на покупку иранской нефти", - отмечается в заявлении.

Ожидается, что США с начала мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть.

Иран занимает четвертое место среди стран-членов ОПЕК по объемам добычи нефти.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]