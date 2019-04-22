НПЗ STAR вышел на полную мощность, в 2019г переработает 8 млн тонн нефти - гендиректор

Турецкий НПЗ "STAR", контролируемый компанией SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка" компании SOCAR/ГНКАР), планирует в 2019 году переработать 8 млн тонн сырой нефти, заявил генеральный директор завода Месут Ильтер журналистам в понедельник в Баку.

"В настоящее время все установки НПЗ "STAR" работают на полную мощность. Завод с начала деятельности и до сих пор переработал 15 млн баррелей нефти (более 2 млн тонн -ИФ). В целом в текущем году объем переработки на НПЗ составит порядка 8 млн тонн нефти. На заводе в настоящее время производятся все предусмотренные виды нефтепродуктов ",- сказал М.Ильтер.

Гендиректор также сообщил, что по договоренности с SOCAR Trading, поставки сырой нефти на завод осуществляются только посредством этой компании.

Он также сообщил, что в настоящее время НПЗ "STAR" тестирует различные сорта сырой нефти для переработки. До сих пор на заводе перерабатывались российская смесь Urals и азербайджанская нефть Azeri Light.

"С мая 2019 года мы планируем закупать и другие сорта нефти для переработки", - сказал он.

М.Ильтер также отметил, что завод уже начал поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. С начала 2019 года турецкому нефтехимическому комплексу Petkim был поставлены нафта и LPG.

"С марта мы начали поставки на внутренний рынок Турции авиационного топлива, с апреля - дизельного топлива. В текущем году завод планирует произвести 4 млн тонн дизельного топлива, из которых 3,5 млн тонн будут направлены на внутренний рынок, а остальной объем на экспорт. При этом, в последующие месяцы объемы экспорта дизеля будут существенно сокращены и мы сосредоточимся на поставках на внутренний рынок для удовлетворения растущего спроса",- сказал он.

М.Ильтер также напомнил, что НПЗ "STAR" планирует поставлять для нужд нового аэропорта Стамбула 700 тыс. в год авиационного топлива. По его словам, с учетом других аэропортов Турции общий объем поставок авиакеросина заводом на внутренний рынок страны составит 1 млн тонн в год.

Как сообщалось, SOCAR Aviation (дочерняя структура SOCAR Turkiye Enerji) стала победителем тендера, ранее объявленного Стамбульским аэропортом, на ежегодную поставку для авиакомпаний 700 тыс. тонн авиационного топлива в течение 5 лет.

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Завод рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

Деятельность НПЗ обеспечит сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создаст условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

Суммарные инвестиции в проект строительства НПЗ STAR составили $6,3 млрд, из которых $3,3 млрд пришлось на кредиты.

Н.Аббасова