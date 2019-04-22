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ТЭК 22.04.2019 17:30

США намерены свести экспорт иранской нефти к нулю - Белый дом

Решение президента США Дональда Трампа не продлевать исключения на покупку иранской нефти для ряда стран направлено на доведение иранского нефтяного экспорта до нуля.

"Это решение направлено на то, чтобы довести экспорт иранской нефти до нуля", - говорится в заявлении Белого дома.

При этом Вашингтон заверил, что примет меры по поддержке нефтяного рынка.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, НЕФТЬ, НАМЕРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]