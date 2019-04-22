США намерены свести экспорт иранской нефти к нулю - Белый дом

Решение президента США Дональда Трампа не продлевать исключения на покупку иранской нефти для ряда стран направлено на доведение иранского нефтяного экспорта до нуля.

"Это решение направлено на то, чтобы довести экспорт иранской нефти до нуля", - говорится в заявлении Белого дома.

При этом Вашингтон заверил, что примет меры по поддержке нефтяного рынка.