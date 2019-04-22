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Финансы 22.04.2019 17:34

Минналогов Азербайджана за 3 месяца увеличило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 16,5%, план перевыполнен на 10,4%

Министерство налогов в январе-марте 2019 года перечислило налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на сумму 1 млрд 672,9 млн манатов, отмечается в сообщении министерства.

Как сообщалось ранее, в январе-марте 2018 года перечисления в госбюджет налогов и пошлин по линии Минналогов составили 1 млрд 436,5 тыс. манатов. Таким образом, Минналогов в отчетный период увеличило перечисления в госбюджет на 16,5%.

План по налоговым перечислениям в госбюджет за первый квартал Минналогов выполнило на 110,4%.

По данным Минналогов, за январь-март текущего года налоговые поступления в госбюджет по линии ненефтегазового сектора составили 1 млрд 155 млн 974 тыс. манатов (рост на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). В целом, ненефтегазовый сектор обеспечил в отчетном периоде 69,1% всех поступлений в госбюджет по линии Минналогов. Поступления по частному сектору составили 76,5% от общего объема.

В сообщении отмечается, что в отчетный период Минналогов зарегистрировало 25,536 тыс. налогоплательщиков (рост на 25,5% - ИФ). Свыше 52% из них были зарегистрированы в регионах страны.

План для Минналогов по перечислениям в госбюджет на 2019 год составляет 7 млрд 316 млн манатов.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИННАЛОГОВ, БЮДЖЕТ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]