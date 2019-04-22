Военный совет Судана призвал демонстрантов убрать заграждение с улиц Хартума

Руководящий в Судане военный совет в понедельник призвал демонстрантов снести дорожные заграждения в столице страны Хартуме, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

В заявлении совета содержится призыв к демонстрантам убрать баррикады с дорог, ведущих к военному штабу в Хартуме, и разрешить движение транспорта в этом районе.

Кроме того, военный совет призвал граждан помогать властям "сообщать о любых негативных явлениях, которые влияют на безопасность и повседневную жизнь людей".

Анатолийское агентство напоминает, что демонстранты устраивают сидячую забастовку возле военного штаба в рамках требований к правящему военному совету передать власть гражданскому правительству.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

Нестабильная политическая ситуация в стране привела к проблемам в финансовой сфере, в частности, к обесцениванию суданского фунта.