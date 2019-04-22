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Дальнее зарубежье 22.04.2019 17:38

Нетаньяху приветствовал решение США не продлевать меры по исключению ряда стран из нефтяных санкций против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник приветствовал решение администрации США не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран, сообщает The Times of Israel.

Он назвал это решение важным шагом для увеличения давления на "иранский террористический режим".

"Мы поддерживаем решительность США в противостоянии иранской агрессии", - добавил премьер в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение об отказе от продления мер по исключению ряда стран из нефтяных санкций в отношении Ирана.

"Президент Д.Трамп решил не возобновлять действия по освобождению (ряда стран) от санкций на покупку иранской нефти", - отмечается в заявлении Белого дома.

Ожидается, что США с начала мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, США, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]