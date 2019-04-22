Нефтяной рынок будет хорошо снабжен нефтью, несмотря на меры по Ирану - Помпео

Нефтяной рынок не будет испытывать дефицита нефти, несмотря на решение США об окончании освобождений от санкций в отношении импорта иранской нефти, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
"Максимальное давление на иранский режим означает максимальное давление. Поэтому США не будут выдавать никаких исключений (от санкций - ИФ) для импортеров иранской нефти. Мировой рынок нефти хорошо снабжен. Мы уверены, что он останется стабильным, при отказе покупателей от иранской нефти", - заявил он в твиттере.
Ранее Белый дом заявил, что США вместе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами намерены поддерживать предложение на рынке нефти в связи с решениями по Ирану.
"США, Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, три из крупнейших энергетических держав, вместе с нашими партнерами и друзьями привержены тому, чтобы поддержать предложение на мировом рынке нефти", - говорится в сообщении Белого дома.
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