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ТЭК 22.04.2019 17:39

Нефтяной рынок будет хорошо снабжен нефтью, несмотря на меры по Ирану - Помпео

Нефтяной рынок не будет испытывать дефицита нефти, несмотря на решение США об окончании освобождений от санкций в отношении импорта иранской нефти, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Максимальное давление на иранский режим означает максимальное давление. Поэтому США не будут выдавать никаких исключений (от санкций - ИФ) для импортеров иранской нефти. Мировой рынок нефти хорошо снабжен. Мы уверены, что он останется стабильным, при отказе покупателей от иранской нефти", - заявил он в твиттере.

Ранее Белый дом заявил, что США вместе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами намерены поддерживать предложение на рынке нефти в связи с решениями по Ирану.

"США, Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, три из крупнейших энергетических держав, вместе с нашими партнерами и друзьями привержены тому, чтобы поддержать предложение на мировом рынке нефти", - говорится в сообщении Белого дома.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ОАЭ, НЕФТЕРЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]