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СНГ 22.04.2019 21:01

Глава МИД Германии поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, сообщает пресс-служба германского посольства в Киеве в понедельник.

"Я поздравляю Владимира Зеленского с этой однозначной победой на выборах. Эти выборы являются признаком живой и прочной демократии в Украине. Через пять лет после Майдана новый президент Украины берет на себя большую ответственность за свою страну и ее будущее. В этом мы желаем ему успехов и счастья", - заявил Х.Маас.

По его словам, Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе с коррупцией и в продолжении реформ.

"Владимир Зеленский во время предвыборной кампании высказался за продолжение реформ и за борьбу с коррупцией. Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину на этом пути", - заверил министр.

По его словам, ФРГ также готова способствовать разрешению конфликта в Донбассе. "Прогресс на пути к разрешению конфликта на востоке Украины и в аннексированном Крыму и в дальнейшем имеет центральное значение для Украины. Совместно со своим партнером Францией Германия готова содействовать этому в рамках Минских договоренностей и Нормандского формата", - подчеркнул глава МИД Германии.

При этом Х.Маас поблагодарил действующего президента Украины Петра Порошенко за "мирный переход власти".

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ГЕРМАНИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]