Трамп: Саудовская Аравия с ОПЕК с лихвой возместят объемы иранской нефти, которые уйдут с рынка

Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК более чем, возместят объемы иранской нефти, которая уйдет с рынка в результате полного применения наших нефтяных санкций на Иран, пишет президент США Дональд Трамп в своем твиттере.

Ранее Белый дом сообщил, что США, Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты вместе с партнерами выразили приверженность тому, чтобы поддержать предложения на мировом рынке нефти после решений США по Ирану.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновлению действия односторонних санкций в отношении Ирана.

В ноябре прошлого года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти восьми странам, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных источников нефти. Среди них Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. Эти послабления предполагали, что Иран продолжит экспортировать около 1 млн баррелей нефти в сутки.

Три из восьми стран, которые получили освобождение от санкций США в ноябре прошлого года, уже сократили импорт иранской нефти до нуля: Греция, Италия и Тайвань.