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ТЭК 22.04.2019 17:57

Трамп: Саудовская Аравия с ОПЕК с лихвой возместят объемы иранской нефти, которые уйдут с рынка

Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК более чем, возместят объемы иранской нефти, которая уйдет с рынка в результате полного применения наших нефтяных санкций на Иран, пишет президент США Дональд Трамп в своем твиттере.

Ранее Белый дом сообщил, что США, Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты вместе с партнерами выразили приверженность тому, чтобы поддержать предложения на мировом рынке нефти после решений США по Ирану.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновлению действия односторонних санкций в отношении Ирана.

В ноябре прошлого года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти восьми странам, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных источников нефти. Среди них Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. Эти послабления предполагали, что Иран продолжит экспортировать около 1 млн баррелей нефти в сутки.

Три из восьми стран, которые получили освобождение от санкций США в ноябре прошлого года, уже сократили импорт иранской нефти до нуля: Греция, Италия и Тайвань.

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Тэги: США, НЕФТЕРЫНОК, ОПЕК, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]