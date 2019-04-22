США рассчитывает на развитие туристического сотрудничества с Азербайджаном

Посол США в Азербайджане отмечает большие возможности в развитии туризма между двумя странами.

Президент авиакомпании «Азербайджанские авиалинии»(AZAL) Джахангир Аскеров в понедельник провел встречу с послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером, сообщает пресс-служба компании.

На встрече стороны выразили удовлетворение прочными партнерскими отношениями между двумя странами в сфере авиации.

По словам Д.Аскерова, в Азербайджане создана современная транспортная инфраструктура и имеется большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в транспортной, транзитной и логистической сферах.

«В частности, крупнейшая аэрокосмическая корпорация США Boeing является стратегическим партнером AZAL, флот которой насчитывает несколько типов самолетов Boeing, включая современные «787-8 Dreamliner». Кроме того, с июня 2016 года между Азербайджаном и США действует соглашение «Об открытом небе» (Open Skies), благодаря которому операторам предоставлены более доступные и эффективные услуги по пассажирским и грузовым авиаперевозкам»,- сказал президент AZAL.

Д.Аскеров также отметил, что благодаря совершенствованию нормативной базы гражданской авиации Азербайджана, Федеральная Авиационная Администрация США присвоила стране высший уровень авиационной безопасности - «категорию «А», что позволило запустить прямой авиарейс Баку - Нью-Йорк – Баку.

Кроме того, авиакомпания Silk Way с 2005 года активно развивает и укрепляет деловые отношения, как с американскими частными компаниями, так и с государственным сектором США.

«Silk Way является одним из признанных и сертифицированных соответствующими властями США авиаперевозчиком. Тесное сотрудничество с US TRANSCOM (транспортное командование вооруженных сил США) позволило авиакомпании исполнять заказы на перевозки по всем важным направлениям, включая Ирак и Афганистан», - сказал президент AZAL.

В свою очередь, Э.Литценбергер отметил, что большой потенциал и созданные условия открывают большие возможности в развитии туризма между нашими странами.

«Я очень высоко ценю отношения между США и Азербайджаном, в особенности сотрудничество с AZAL и Silk Way, и с нетерпением ожидаю прогресса в развитии туризма», - сказал посол.

Б.Рустамбеков