Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0266 GBR   2.209 TRY   0.2915

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.00 0.24 Brent 71.97 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 22.04.2019 18:04

США рассчитывает на развитие туристического сотрудничества с Азербайджаном

Посол США в Азербайджане отмечает большие возможности в развитии туризма между двумя странами.

Президент авиакомпании «Азербайджанские авиалинии»(AZAL) Джахангир Аскеров в понедельник провел встречу с послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером, сообщает пресс-служба компании.

На встрече стороны выразили удовлетворение прочными партнерскими отношениями между двумя странами в сфере авиации.

По словам Д.Аскерова, в Азербайджане создана современная транспортная инфраструктура и имеется большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в транспортной, транзитной и логистической сферах.

«В частности, крупнейшая аэрокосмическая корпорация США Boeing является стратегическим партнером AZAL, флот которой насчитывает несколько типов самолетов Boeing, включая современные «787-8 Dreamliner». Кроме того, с июня 2016 года между Азербайджаном и США действует соглашение «Об открытом небе» (Open Skies), благодаря которому операторам предоставлены более доступные и эффективные услуги по пассажирским и грузовым авиаперевозкам»,- сказал президент AZAL.

Д.Аскеров также отметил, что благодаря совершенствованию нормативной базы гражданской авиации Азербайджана, Федеральная Авиационная Администрация США присвоила стране высший уровень авиационной безопасности - «категорию «А», что позволило запустить прямой авиарейс Баку - Нью-Йорк – Баку.

Кроме того, авиакомпания Silk Way с 2005 года активно развивает и укрепляет деловые отношения, как с американскими частными компаниями, так и с государственным сектором США.

«Silk Way является одним из признанных и сертифицированных соответствующими властями США авиаперевозчиком. Тесное сотрудничество с US TRANSCOM (транспортное командование вооруженных сил США) позволило авиакомпании исполнять заказы на перевозки по всем важным направлениям, включая Ирак и Афганистан», - сказал президент AZAL.

В свою очередь, Э.Литценбергер отметил, что большой потенциал и созданные условия открывают большие возможности в развитии туризма между нашими странами.

«Я очень высоко ценю отношения между США и Азербайджаном, в особенности сотрудничество с AZAL и Silk Way, и с нетерпением ожидаю прогресса в развитии туризма», - сказал посол.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, AZAL, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Болтон обсудил с премьер-министром Грузии ситуацию в Венесуэле и сотрудничество в области безопасности Президент Алиев принял в Баку известных религиозных деятелей США Азербайджан создал масштабную транспортную инфраструктуру – Алиев Президент Азербайджана принял командующего Транспортного командования США США еще не приняли окончательного решения о поправке, ограничивающей оказание помощи Азербайджану на государственном уровне - Болтон Армении придется пойти на компромисс с Азербайджаном в карабахском урегулировании – посол США в Ереване

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]