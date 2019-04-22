Алиев поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Азербайджан и Украину связывают дружеские связи, имеющие богатые традиции. Уверен, что эти отношения и впредь будут развиваться и укрепляться во благо наших народов», - говорится в тексте поздравления.

Президент Азербайджана пожелал В .Зеленского крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.

Ф.Исазаде