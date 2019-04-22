СаудАравия будет работать с другими нефтепроизводителями по обеспечению поставок нефти - аль-Фалих

Саудовская Аравия будет координироваться со своими партнерами по обеспечению необходимых объемов поставок нефти для потребителей, передает агентство Bloomberg слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха.

Королевство пристально мониторит изменения на нефтяном рынке после того, как правительство США решило не продлевать освобождения от санкций для покупателей иранской нефти.

Саудовская Аравия проведет консультации с другими производителями и потребителями в течение следующих нескольких недель, чтобы быть уверенными в том, что рынок сбалансирован и стабилен.