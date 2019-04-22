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Происшествия 22.04.2019 19:14

Более 30 человек стали жертвами ДТП на улицах Баку в I квартале 2019 года

Более 30 человек стали жертвами дорожно-транспортных происшествий, произошедших на улицах столицы в январе-марте 2019 года, было отмечено на прошедшем в понедельник в Главном управлении полиции города Баку (ГУПГБ) расширенном оперативном совещании по итогам борьбы с преступностью в первом квартале 2019 года.

«За 3 месяца текущего года в столице произошло 116 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали 33 человека, еще 107 получили ранения различной степени тяжести», - было сказано на мероприятии.


По данным ГУПГБ, по сравнению с отчетным периодом 2018 года количество ДТП на столичных улицах сократилось на 14,1%, число погибших – на 36,5%, пострадавших в авариях - на 0,9%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАКУ, ДТП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]