Более 30 человек стали жертвами ДТП на улицах Баку в I квартале 2019 года

Более 30 человек стали жертвами дорожно-транспортных происшествий, произошедших на улицах столицы в январе-марте 2019 года, было отмечено на прошедшем в понедельник в Главном управлении полиции города Баку (ГУПГБ) расширенном оперативном совещании по итогам борьбы с преступностью в первом квартале 2019 года.

«За 3 месяца текущего года в столице произошло 116 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали 33 человека, еще 107 получили ранения различной степени тяжести», - было сказано на мероприятии.



По данным ГУПГБ, по сравнению с отчетным периодом 2018 года количество ДТП на столичных улицах сократилось на 14,1%, число погибших – на 36,5%, пострадавших в авариях - на 0,9%.