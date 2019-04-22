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Регион 22.04.2019 19:33

Решение США по иранской нефти не способствует стабильности в регионе - глава МИД Турции

Решение Вашингтона по антииранским нефтяным санкциям не помогает принести мир в ближневосточный регион, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Решение США относительно импорта иранской нефти не будет способствовать миру и стабильности в регионе", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Также министр отметил, что Турция не приемлет вмешательство других стран в то, как Анкара строит отношения со своими соседями.

Президент США Дональд Трамп в понедельник принял решение об отказе от продления мер по исключению ряда стран из нефтяных санкций в отношении Ирана.

Ожидается, что США со 2 мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть. В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции, входят Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ИРАН, РЕШЕНИЕ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]