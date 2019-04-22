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Дальнее зарубежье 22.04.2019 20:00

Супруги Трамп на лужайке перед Белым домом дали старт традиционной забаве американцев - пасхальному катанию яиц

В Белом доме состоялось пасхальное катание яиц с участием президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, трансляция мероприятия ведется в прямом эфире на канале Белого дома на YouTube.

Согласно традиции, сначала американский лидер выступил с небольшой речью, в ходе которой поздравил всех католиков с Пасхой. Он обратился к собравшимся на лужайке детям и их родителям с балкона Белого дома. По правую руку от него стояла М.Трамп в небесно-голубом платье, а справа - одетый в костюм пасхального кролика человек.

Затем президент США вместе с супругой спустились вниз, где поприветствовали всех собравшихся, а также дали начало соревнованиям по катанию яиц.

Музыкальное сопровождение праздничного мероприятия ведет духовой оркестр.

Катание пасхальных яиц перед Белым домом - традиционная забава в США. Соревнуясь, дети катают поварешками вареные яйца через лужайку резиденции президента.

Впервые катание яиц было проведено в Белом доме в 1878 году.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, АДМИНИСТРАЦИЯ, ПАСХА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]