Супруги Трамп на лужайке перед Белым домом дали старт традиционной забаве американцев - пасхальному катанию яиц

В Белом доме состоялось пасхальное катание яиц с участием президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, трансляция мероприятия ведется в прямом эфире на канале Белого дома на YouTube.
Согласно традиции, сначала американский лидер выступил с небольшой речью, в ходе которой поздравил всех католиков с Пасхой. Он обратился к собравшимся на лужайке детям и их родителям с балкона Белого дома. По правую руку от него стояла М.Трамп в небесно-голубом платье, а справа - одетый в костюм пасхального кролика человек.
Затем президент США вместе с супругой спустились вниз, где поприветствовали всех собравшихся, а также дали начало соревнованиям по катанию яиц.
Музыкальное сопровождение праздничного мероприятия ведет духовой оркестр.
Катание пасхальных яиц перед Белым домом - традиционная забава в США. Соревнуясь, дети катают поварешками вареные яйца через лужайку резиденции президента.
Впервые катание яиц было проведено в Белом доме в 1878 году.
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