Супруги Трамп на лужайке перед Белым домом дали старт традиционной забаве американцев - пасхальному катанию яиц

В Белом доме состоялось пасхальное катание яиц с участием президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, трансляция мероприятия ведется в прямом эфире на канале Белого дома на YouTube.

Согласно традиции, сначала американский лидер выступил с небольшой речью, в ходе которой поздравил всех католиков с Пасхой. Он обратился к собравшимся на лужайке детям и их родителям с балкона Белого дома. По правую руку от него стояла М.Трамп в небесно-голубом платье, а справа - одетый в костюм пасхального кролика человек.

Затем президент США вместе с супругой спустились вниз, где поприветствовали всех собравшихся, а также дали начало соревнованиям по катанию яиц.

Музыкальное сопровождение праздничного мероприятия ведет духовой оркестр.

Катание пасхальных яиц перед Белым домом - традиционная забава в США. Соревнуясь, дети катают поварешками вареные яйца через лужайку резиденции президента.

Впервые катание яиц было проведено в Белом доме в 1878 году.