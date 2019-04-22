Более 3 тыс. преступлений зарегистрировано в Баку за первые 3 месяца 2019 года

Более 3 тыс. преступлений было зарегистрировано в азербайджанской столице в январе-марте 2019 года, было отмечено на прошедшем в понедельник в ГУПГБ расширенном оперативном совещании по итогам борьбы с преступностью в столице в I-ом квартале.
«За отчетный период в Баку было зафиксировано 3,05 тыс. преступлений, 10,9% из которых являются тяжкими и особо тяжкими», - было сказано на мероприятии.
По сравнению с отчетным периодом 2018 года количество умышленных убийств в столице сократились на 20%, число неумышленных убийств – на 7%, ДТП со смертельным исходом – на 25%, случаев разбоя – на 21.1%, фактов мошенничества – на 26,3%.
«За первые три месяца 2019 года в Баку было обезврежено 14 преступных групп из 29 человек, совершивших 27 квартирных краж, и семь групп из 12 человек, виновных в совершении семи случаев грабежа и ограбления», - отмечалось на совещании.
Из незаконного оборота по 321 факту было изъято более 183 кг наркотиков.
Р.Бабаев
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