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Происшествия 22.04.2019 19:45

Более 3 тыс. преступлений зарегистрировано в Баку за первые 3 месяца 2019 года

Более 3 тыс. преступлений было зарегистрировано в азербайджанской столице в январе-марте 2019 года, было отмечено на прошедшем в понедельник в ГУПГБ расширенном оперативном совещании по итогам борьбы с преступностью в столице в I-ом квартале.

«За отчетный период в Баку было зафиксировано 3,05 тыс. преступлений, 10,9% из которых являются тяжкими и особо тяжкими», - было сказано на мероприятии.

По сравнению с отчетным периодом 2018 года количество умышленных убийств в столице сократились на 20%, число неумышленных убийств – на 7%, ДТП со смертельным исходом – на 25%, случаев разбоя – на 21.1%, фактов мошенничества – на 26,3%.

«За первые три месяца 2019 года в Баку было обезврежено 14 преступных групп из 29 человек, совершивших 27 квартирных краж, и семь групп из 12 человек, виновных в совершении семи случаев грабежа и ограбления», - отмечалось на совещании.

Из незаконного оборота по 321 факту было изъято более 183 кг наркотиков.

Р.Бабаев

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Тэги: БАКУ, ПРЕСТУПНОСТЬ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]