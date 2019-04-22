Оснований для законного въезда Саакашвили на Украину нет - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, который заявляет о возможном приезде на Украину, не имеет оснований для законного въезда в страну.
"Данное лицо в сентябре 2017 года незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов. В связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года", - сообщается на официальном сайте украинского пограничного ведомства.
В Госпогранслужбе отметили, что действуют "исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий".
Днем ранее М.Саакашвили заявил, что уже обратился к главе СБУ Василию Грицаку о снятии с него запрета на въезд на Украину.
По его словам, у него уже есть билеты на Украину на 22 апреля, но для начала с него должно быть снято ограничение на въезд в страну. "У меня есть билет, но я уже обратился через юриста к главе СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде. Я очень хочу быть в Киеве", - заявил М.Саакашвили.
М.Саакашвили был задержан 12 февраля 2018 года в ресторане "Сулугуни" в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Органы власти Украины пояснили, что это было сделано в рамках процедуры реадмиссии, поскольку М.Саакашвили, как лицо без гражданства, незаконно пребывал на территории Украины, в которую въехал в сентябре 2017 года из Польши, что сопровождалось противостоянием его соратников с пограничниками и правоохранителями на границе.
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