Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0266 GBR   2.209 TRY   0.2915

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.00 0.24 Brent 71.97 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Регион 22.04.2019 19:55

В Иране опасаются усиления воздействия санкций США, обещают ответные действия

Иран примет решения, связанные с отменой США исключений из антииранских нефтяных санкций в отношении ряда стран, сообщает в понедельник агентство "Мехр" со ссылкой на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

"Необходимые решения по этому вопросу вскоре будут объявлены", - сообщает агентство со ссылкой на представителя МИД.

Негативное влияние санкций, отметил А.Мусави, вероятно, усилится после того, как США откажутся от исключения для некоторых стран по нефтяным санкциям. В то же время, А.Мусави отметил, что сами по себе санкции США в отношении Ирана являются незаконными.

Иран, по словам А.Мусави, проводит контакты с иностранными партнерами по вопросу американских санкций.

Президент США Дональд Трамп в понедельник принял решение не продлевать исключение для ряда стран из нефтяных санкций в отношении Ирана.

Ожидается, что США со 2 мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть. В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции, входят Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, США, САНКЦИИ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Болтон призвал Иран изменить "дестабилизирующее" поведение В Тегеране пообещали, что экспорт нефти не снизится до нуля из-за американских санкций - СМИ Решение США по иранской нефти не способствует стабильности в регионе - глава МИД Турции Санкции США лишили Тегеран десятков миллиардов долларов - Помпео Парламент Ирана причислил силы США на Ближнем Востоке к террористам Решение Вашингтона признать КСИР террористами навредит самим США, считает верховный лидер Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]