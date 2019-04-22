В Иране опасаются усиления воздействия санкций США, обещают ответные действия

Иран примет решения, связанные с отменой США исключений из антииранских нефтяных санкций в отношении ряда стран, сообщает в понедельник агентство "Мехр" со ссылкой на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

"Необходимые решения по этому вопросу вскоре будут объявлены", - сообщает агентство со ссылкой на представителя МИД.

Негативное влияние санкций, отметил А.Мусави, вероятно, усилится после того, как США откажутся от исключения для некоторых стран по нефтяным санкциям. В то же время, А.Мусави отметил, что сами по себе санкции США в отношении Ирана являются незаконными.

Иран, по словам А.Мусави, проводит контакты с иностранными партнерами по вопросу американских санкций.

Президент США Дональд Трамп в понедельник принял решение не продлевать исключение для ряда стран из нефтяных санкций в отношении Ирана.

Ожидается, что США со 2 мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть. В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции, входят Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция.