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Дальнее зарубежье 22.04.2019 20:06

Мадуро поздравил "братский российский народ" с днем рождения Ленина

Президент Венесуэлы Николас Мадуро напомнил в понедельник своим читателям в Twitter о дне рождения Владимира Ленина и заверил, что влияние этого человека можно ощутить в мире и по сей день.

"Мы приветствуем братский российский народ в день, когда исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ильича Ульянова. Мы отдаем дань уважения этому великому лидеру-революционеру и его наследию - в том, что касается борьбы за права пролетариата и строительства социализма", - написал он.

"Ленин - и по сей день с нами. Он - живая история", - добавил президент Венесуэлы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО, ЛЕНИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]