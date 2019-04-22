Президент Венесуэлы Николас Мадуро напомнил в понедельник своим читателям в Twitter о дне рождения Владимира Ленина и заверил, что влияние этого человека можно ощутить в мире и по сей день.

"Мы приветствуем братский российский народ в день, когда исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ильича Ульянова. Мы отдаем дань уважения этому великому лидеру-революционеру и его наследию - в том, что касается борьбы за права пролетариата и строительства социализма", - написал он.

"Ленин - и по сей день с нами. Он - живая история", - добавил президент Венесуэлы.