Первая партия С-400 должна быть поставлена Турции в скором времени, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"С-400: предполагается в скором времени поставка первой части этого комплекса. Мы достаточно активно взаимодействуем, в том числе и по другим проектам", - сказал А.Фомин в интервью телеканалу "RT".

Он отметил, что Турция выдержала все давление со стороны США после заключения данного контракта.

"Достойна восхищения такая очень активная позиция наших турецких партнеров. Они проявили потрясающую твердость духа, несгибаемость, несмотря на мощнейшее давление США", - сказал замглавы ведомства.

А.Фомин подчеркнул, что отношения с Турцией находятся на подъеме: и в политике, и в экономике, и в сфере ВТС. "У нас развиваются отношения достаточно бурно в сфере военно-технического сотрудничества", - отметил он

Замминистра также сообщил, что на Ближнем Востоке могут появиться новые покупатели С-400. "Хотят. И не только страны ближневосточного региона. Но и на Ближнем Востоке в том числе. Идут соответствующие контакты в этом направлении",- сказал А.Фомин.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

29 сентября 2017 года Владимир Кожин, будучи помощником президента РФ по ВТС (ныне сенатор), сообщил, что Турция внесла аванс в рамках подписанного контракта по С-400.

3 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство С-400 для Турции по просьбе Анкары и стороны договорились по цене.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году, а министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов 19 февраля сообщил "Интерфаксу", что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.