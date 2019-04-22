Порошенко рассчитывает победить на следующих выборах президента Украины

Уходящий президент Украины Петр Порошенко заявляет о намерении вновь баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах в 2024 году.

"Вместе мы вернемся на улицу Банковую (где находится здание администрации президента Украины - ИФ) после следующих президентских выборов", - сказал он своим сторонникам, которые собрались возле здания президентской администрации в центре Киева в понедельник вечером.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ответ на данное заявление участники акции начали сканировать: "Через год!".

На это пятый президент Украины ответил: "Через год, так через год".

П.Порошенко поблагодарил свою нынешнюю команду и всех поддержавших его людей.

"Я благодарю каждого, кто поддержал меня в социальных сетях, я благодарю каждого, кто пришел сегодня сюда, кто плечом к плечу готов бороться за европейскую Украину, объединиться во время парламентской кампании, готовиться с обновленной командой, которая позволит нам победить на следующих президентских выборах", - сказал он.

Уходящий президент отметил, что будет со своей командой делать все, чтобы обеспечить единство украинского народа.

"Я - оптимист, поскольку нельзя быть нацеленным на победу и не верить в победу, и наша сегодняшняя встреча является самой лучшей демонстрацией, что мы не расстроены, мы знаем, что нам делать, мы знаем, что наши главные победы - впереди, поскольку нам с вами надо защищать Украину. Если мы ее не защитим, ее никто не защитит", - сказал П.Порошенко.

"Нас миллионы и нас будет еще больше. Мы не будем больше допускать ошибок. Решительные и объединенные, мы остановим российскую агрессию. Мы освободим украинскую землю. Мы увеличим благосостояние украинских граждан и преодолеем бедность. Мы обеспечим вступление Украины в НАТО и ЕС", - пообещал он.

Собравшиеся в завершение встречи спели гимн Украины и скандировали: "Через год - так через год".

Как передал корреспондент агентства, возле здания администрации президента собралось несколько тысяч человек.

Сотрудники администрации открыли ворота, и все желающие смогли подойти непосредственно к зданию АП.

Многие люди принесли с собой государственные флаги Украины, плакаты с надписью "Спасибо", а у части участников акции - элементы одежды в цветах предвыборной символики П.Порошенко (бордовый).

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины, прошедшем 21 апреля, уверенно побеждает кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский. По итогам обработки ЦИК 99% электронных протоколов, за В.Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, тогда как П.Порошенко набирает 24,46% голосов.

П.Порошенко уже поздравил В.Зеленского с победой на выборах президента Украины.