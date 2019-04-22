В Боливии автобус упал в ущелье, 25 человек погибли

Автобус упал в ущелье после столкновения с автомобилем на трассе на западе Боливии, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По его данным, погибли 25 человек, еще 24 получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, поэтому число жертв может вырасти.

По словам главы МВД страны Карлоса Ромеро, автобус пытался обогнать бензовоз, но столкнулся с другим автомобилем. В результате автобус упал в ущелье глубиной около 300 метров.

Автокатастрофа произошла в 80 км к северу от города Ла-Пас.