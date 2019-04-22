Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в понедельник призвал Иран изменить свое поведение на мировой арене, которое, по словам политика, вредит иранцам.

"Иранский режим должен понять, что ему нужно изменить свое поведение сейчас или же -поплатиться за свое дестабилизирующее поведение, которое только вредит иранцам", - написал Дж.Болтон в Twitter.

Решение США не продлевать освобождение от антииранских нефтяных санкций в отношении некоторых стран, принятое Вашингтоном в понедельник, должно "абсолютно ясно показать Тегерану решимость США", отметил Дж.Болтон.

Президент США Дональд Трамп в понедельник принял решение об отказе от продления мер по исключению ряда стран из нефтяных санкций в отношении Ирана.

В заявлении Белого дома говорится, что три страны - США. ОАЭ и Саудовская Аравия "договорились предпринять своевременные действия для того, чтобы убедиться, что мировой спрос на нефть удовлетворяется, поскольку иранская нефть не будет иметь доступ на рынок".

Ожидается, что США со 2 мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть. В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции входят Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция.

Иран занимает четвертое место среди стран-членов ОПЕК по объемам добычи нефти.