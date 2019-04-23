МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе о внешней политике "Синяя книга по дипломатии" не стало, как ранее прямо заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране, сообщает The Mainichi.

В версии 2019 года отмечается, что Токио и Москва работают над разрешением территориального спора под "сильным руководством" премьер-министра Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина.

Тем временем в прошлогоднем докладе прямо говорится, что четыре контролируемых Россией острова у восточного Хоккайдо принадлежат Японии и содержится призыв - "вернем четыре северных острова японской стороне".

Также японское правительство смягчило формулировки в отношении Северной Кореи.

В "Синей книге по дипломатии" от 2019 года министерство иностранных дел Японии заявило, что Северная Корея не предприняла никаких существенных шагов для отказа от своего ядерного оружия и баллистических ракет, несмотря на неоднократные призывы международного сообщества сделать это.

Между тем, в прошлогоднем докладе отмечалось, что Япония тесно сотрудничает со странами, включая США, чтобы "максимизировать давление на Северную Корею всеми доступными средствами", поскольку ее растущий арсенал представляет собой "беспрецедентную, серьезную и неминуемую угрозу".

Как предполагает издание, такие формулировки направлены на ослабление дипломатической напряженности, поскольку премьер-министр Синдзо Абэ пытается решить давние проблемы с обеими странами.

Что касается Южной Кореи, в докладе говорится, что двусторонние отношения находятся в "чрезвычайно сложной ситуации", поскольку страны остаются в разногласиях по многочисленным вопросам, среди которых компенсации корейским рабочим, чей труд использовался во время японской колонизации полуострова в 1910-1945 годах.

Тем временем в документе говорится, что альянс безопасности Японии и США "сильнее, чем когда-либо" на фоне частых переговоров между С.Абэ и президентом США Дональдом Трампом.

Связи с Китаем, которые в какой-то момент испортились из-за контролируемых Японией островов в Восточно-Китайском море и различных взглядов на историю военного времени, вернулись в нормальное русло и могут улучшиться, следует из "Синей книги по дипломатии".

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.

Лидеры России и Японии поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора состоялся в Москве 14 января.