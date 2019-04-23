КНДР, вероятно, не примет участие в праздновании годовщины межкорейского саммита

Северная Корея вряд ли будет участвовать в мероприятии по случаю первой годовщины саммита между лидерами двух Корей Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, сообщает Ренхап со ссылкой на представителя министерства по делам объединения.
"Со вчерашнего уведомления (о планируемом событии - ИФ) ответа от Севера не поступало. Я ожидаю, что вероятность участия (Севера) невелика, хотя это еще предстоит увидеть", - заявил агентству чиновник министерства.
Отмечается, что Сеул уведомил Пхеньян о планируемом событии через межкорейское отделение связи в приграничном городе Кэсон в понедельник.
КНДР предоставили подробную информацию о дате, месте и программе мероприятия. Однако, уточнил собеседник агентства, официального приглашения выслано не было.
Ранее сообщалось, что Южная Корея на этой неделе отметит годовщину саммита между президентом республики Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Согласно сообщению, артисты из Южной Кореи, США, Японии и Китая выступят в пограничной деревне Панмунджон в субботу на празднике по случаю первой годовщины саммита лидеров Республики Корея и КНДР.
На мероприятие будут приглашены около 500 гостей, среди которых зарубежные дипломаты, политики, чиновники ООН, а также жители Сеула и провинции Кенгидо.
27 апреля 2018 года состоялся межкорейский саммит: лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в переговорном пункте на границе двух стран.
Стороны, в частности, договорились о том, что война на Корейском полуострове будет официально окончена, и обе страны будут совместно работать над полной денуклеаризацией региона.
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