Президент Латвии посетит с официальным визитом Италию и обсудит с президентом страны сотрудничество в ЕС и НАТО

Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне 23-24 апреля будет находиться с официальным визитом в Италии, сообщили агентству BNS в президентской канцелярии.

"Во время визита Вейонис встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и обсудит с ним возможности дальнейшего укрепления двухсторонних отношений Латвии и Италии, сотрудничество в ЕС и НАТО, развитие соседских отношений ЕС со странами региона", - говорится в сообщении.

Президент Латвии примет участие в открытии Дней Латвии в Италии, программа которых до конца года продолжится в Риме, Милане и Венеции, и в открытии латвийско-итальянского бизнес-форума.