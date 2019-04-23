Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9126 RUR   0.0266 GBR   2.2079 TRY   0.2916

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.70 1.70 Brent 74.04 2.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.04.2019 10:18

Президент Латвии посетит с официальным визитом Италию и обсудит с президентом страны сотрудничество в ЕС и НАТО

Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне 23-24 апреля будет находиться с официальным визитом в Италии, сообщили агентству BNS в президентской канцелярии.

"Во время визита Вейонис встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и обсудит с ним возможности дальнейшего укрепления двухсторонних отношений Латвии и Италии, сотрудничество в ЕС и НАТО, развитие соседских отношений ЕС со странами региона", - говорится в сообщении.

Президент Латвии примет участие в открытии Дней Латвии в Италии, программа которых до конца года продолжится в Риме, Милане и Венеции, и в открытии латвийско-итальянского бизнес-форума.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИТАЛИЯ, НАТО


Похожие новости


Президент Латвии обещает в марте вновь внести в парламент законопроект о предоставлении гражданства детям неграждан Президент Латвии внезапно прибыл в Афганистан Президент Латвии дал парламентским партиям последний шанс договориться по кандидатуре премьера Консультации по кандидату на пост премьера Латвии начнутся в течение двух недель после выборов в сейм - президент Вейонис Президент Латвии называет провокацией ракетные стрельбы России в Балтийском море Президент Латвии подписал поправки о переводе русских школ на государственный язык обучения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]