Бронепоезд Ким Чен Ына в среду ждут на российской приграничной станции Хасан - источник

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду на бронепоезде, как ожидается, прибудет на российскую приграничную станцию Хасан, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" информированный источник.

"Ожидается, что после небольшой остановки поезд отправится во Владивосток", - сказал собеседник агентства.

На приморской приграничной станции Хасан находится дом российско-корейской дружбы, который также называют "домик Ким Ир Сена". Этот дом был построен на приграничной станции Хасан накануне визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году. По пути в Россию в свое время его посещали северокорейские лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын отправится из Пхеньяна на поезде во вторник и прибудет во Владивосток в среду. Путь в 700 км занимает около 10-15 часов.

СМИ предполагают, что встреча Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина состоится 24-25 апреля.

Ожидается, что В.Путин встретится с Ким Чен Ыном по пути на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая пройдет 26-27 апреля в Пекине.

Если саммит состоится, то это будет первая встреча лидеров двух стран за восемь лет, после того как бывший лидер КНДР Ким Чен Ир встречался с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в 2011 году.