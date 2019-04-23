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Дальнее зарубежье 23.04.2019 10:29

Бронепоезд Ким Чен Ына в среду ждут на российской приграничной станции Хасан - источник

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду на бронепоезде, как ожидается, прибудет на российскую приграничную станцию Хасан, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" информированный источник.

"Ожидается, что после небольшой остановки поезд отправится во Владивосток", - сказал собеседник агентства.

На приморской приграничной станции Хасан находится дом российско-корейской дружбы, который также называют "домик Ким Ир Сена". Этот дом был построен на приграничной станции Хасан накануне визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году. По пути в Россию в свое время его посещали северокорейские лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын отправится из Пхеньяна на поезде во вторник и прибудет во Владивосток в среду. Путь в 700 км занимает около 10-15 часов.

СМИ предполагают, что встреча Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина состоится 24-25 апреля.

Ожидается, что В.Путин встретится с Ким Чен Ыном по пути на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая пройдет 26-27 апреля в Пекине.

Если саммит состоится, то это будет первая встреча лидеров двух стран за восемь лет, после того как бывший лидер КНДР Ким Чен Ир встречался с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в 2011 году.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, ПРИМОРЬЕ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]