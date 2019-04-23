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Финансы 23.04.2019 10:19

Евро слабо дешевеет к доллару, иена дорожает на геополитической напряженности

Курс евро умеренно снижается к доллару США в ходе азиатских торгов во вторник, при этом японская иена растет к большинству мировых валют из-за роста напряженности вокруг Ирана.

Пара евро/доллар к 10:13 торгуется на уровне $1,1247 по сравнению с $1,1257 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно японской составляет 111,90 иены против 111,94 иены на завершение торгов в понедельник, курс евро к иене - 125,85 иены по сравнению со 126,01 иены по итогам предыдущих торгов.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,07%.

Как стало известно накануне, президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В свою очередь иранские власти пригрозили закрыть Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США. Через этот пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.

Помимо ситуации вокруг Ирана, на текущей неделе важнейшим событием для рынков станет публикация предварительной оценки роста ВВП США за первый квартал, а также апрельское заседание Банка Японии, от которого аналитики не ждут каких-либо изменений в денежно-кредитной политике.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]