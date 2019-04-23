Узбекские, пакистанские и турецкие военные отрабатывают навыки ведения спецопераций в горах Узбекистана

Совместные учения военных из Узбекистана, Пакистана и Турции "Щит содружества-2019" начались на высокогорном полигоне "Фориш" в Джизакской области, сообщила пресс-служба узбекского оборонного ведомства во вторник.
"На совместных учениях "Щит содружества-2019" перед военнослужащими армий трех государств стоят задачи по отработке самых эффективных способов и методов по предотвращению и борьбе с условными угрозами мирового и глобального уровня", - говорится в сообщении.
На учениях военные трех стран отработают навыки в ведении специальных операций в труднодоступной горной местности, отметили в Минобороны Узбекистана.
"Поделиться опытом с армией Узбекистана и поучиться у нее - одной из самых сильных в Азии, для нас имеет большое значение. Думаю, что совместные тактико-специальные учения, которые пройдут в течение нескольких дней, будут одинаково полезны для трех сторон", - сказал на церемонии открытия учений командир спецотряда Пакистана Салмон Тарик, слова которого приводит пресс-служба.
Совместные учения подразделений ВС Узбекистана, Пакистана и Турции, которые проходят согласно планам многостороннего сотрудничества, продлятся до 27 апреля, отметили в пресс-службе Минобороны.
В октябре 2017 года на полигоне "Фориш" прошли совместные учения горно-стрелковых подразделений Узбекистана и России, а в июле 2018 года - совместные тактико-специальные учения спецподразделений Узбекистана и Казахстана.
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