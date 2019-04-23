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СНГ 23.04.2019 11:02

Токаева готовили к выдвижению на пост президента Казахстана несколько лет - политолог

Казахстанский политолог Аскар Нурша считает, что выдвижение от партии власти "Нур Отан" ("Свет Отечества") действующего президента Касым-Жомарта Токаева кандидатом на пост главы государства на досрочных выборах является формальным шагом.

"Сам факт выдвижения Токаева на съезде "Нур Отана" - это формальный шаг. Это выдвижение планировалось первым президентом Казахстана еще задолго до его отставки", - сказал А.Нурша агентству "Интерфакс-Казахстан" во вторник.

По его словам, выдвижение кандидатуры К.Токаев "является продуктом подготовки, которая делалась в течение нескольких лет".

"На мой взгляд, даже работа К.Токаева заместителем генерального секретаря ООН вполне также вписывается в этот план. Тогда задача стояла обеспечить международную узнаваемость и международную легитимность К.Токаева", - отметил он.

Вместе с тем политолог считает, что "с точки зрения политического процесса К.Токаев - оптимальный кандидат".

"Это человек, который прошел все важные этапы и уровни в госуправления, обладает богатым аппаратно-политическим опытом. Это человек, который является компромиссной и консенсусной фигурой среди элит", - сказал он.

"Ставка на К.Токаева правящей партии более чем оправдана", - резюмировал политолог.

Во вторник на внеочередном съезде "Нур Отана" первый президент Казахстана, председатель партии Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть кандидатуру К.Токаева на пост главы государства на предстоящих в июне выборах.

Согласно законодательству, право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке.

Президентом может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование. Кроме того, кандидат в президенты должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее 5 лет.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПАРТИЯ, КАНДИДАТ, ПОЛИТОЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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