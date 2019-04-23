Пассажироперевозки в Азербайджане посредством морского транспорта в I квартале увеличились на 44%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-марте 2019 года составил 460,7 млн человек, что на 1,3% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В отчетном периоде по железной дороге перевезено 717,3 тыс. человек (рост на 16,8%), морским транспортом – 3,9 тыс. человек (рост на 44,4%), воздушным транспортом – 477,7 тыс. человек (рост на 0,4%), метро –55,6 млн человек (спад на 1,4%).
Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-марте текущего года перевезено 403,9 млн пассажиров (рост на 1,6%). При этом автобусами в указанный период перевезено 387,707 млн. пассажиров (рост на 1,6%), такси – 16 млн 206,6 тыс. человек (рост на 2,5%).
Б.Рустамбеков
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