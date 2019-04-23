День траура по погибшим в результате серии терактов проходит на Шри-Ланке

На Шри-Ланке скорбят по погибшим в результате серии взрывов, прогремевших в пасхальное воскресенье, передают во вторник западные СМИ.
Национальный день траура начался на Шри-Ланке с трехминутного молчания в память о погибших во время взрывов. В стране прошли первые церемонии прощания с погибшими, а над государственными учреждениями приспущены флаги.
Возле церкви в Коломбо, в которой произошел один из взрывов, собрались огромное количество народа: многие пришедшие держали свечи и произносили молитвы.
Число погибших в результате взрывов в день католической Пасхи достигло 310 человек - несколько людей скончались в больницах от полученных ранений. По данным министерства здравоохранения, до сих пор неопознанными остаются тела 41 погибших. Число пострадавших составляет 480 человек.
Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке в минувшее воскресенье. Объектами нападения террористов в пасхальное воскресенье стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.
Полиция Шри-Ланки задержала около 40 человек по подозрению в причастности к серии взрывов. Власти возложили ответственность за теракты на исламистскую группировку "Таухид джамаат".
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