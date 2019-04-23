Токаев просит Конституционный совет разъяснить возможность его участия в президентских выборах

Конституционный совет (КС) Казахстана принял к производству обращение действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева об официальном толковании п. 2 ст. 41 Конституции, определяющего возможность его участия в президентских выборах, сообщила во вторник пресс-служба КС.

"В обращении поставлены вопросы о разъяснении содержания предъявляемого к кандидатам на должность главы государства требования о проживании в Казахстане последние 15 лет, а также засчитывается ли в указанный срок время проживания гражданина за пределами страны в период работы в загранучреждениях республики и международных организациях, членами которых является Казахстан", - говорится в сообщении.

В соответствии с Конституционным законом "О Конституционном совете" начата работа по подготовке материалов к заседанию КС, на котором обращение К.Токаева будет рассмотрено по существу, отмечается в сообщении.

Ранее во вторник на внеочередном съезде партии власти "Нур Отан" ее председатель, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру действующего президента К.Токаева на предстоящие в июне президентские выборы.

К.Токаев с 2011 по 2013 годы был заместителем генерального секретаря ООН, главой Европейского отделения ООН в Женеве.

Ранее замминистра юстиции Наталья Пан заявляла, что работа президента Казахстана К.Токаева в 2011-2013 годах за пределами страны не станет препятствием для его выдвижения в качестве кандидата для участия во внеочередных президентских выборах.

Согласно Конституции, выборы президента проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Президентом может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет и имеющий высшее образование.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.