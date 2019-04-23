Токаев идет на президентские выборы в Казахстане, чтобы продолжить курс Назарбаева - заявление

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен участвовать в предстоящих 9 июня внеочередных президентских выборах, чтобы продолжить курс первого президента республики, казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева.
"Я пойду на выборы, чтобы продолжить стратегический курс первого президента, елбасы (лидера нации - ИФ-К) на всестороннее развитие нашей страны. Свою задачу вижу в обеспечении преемственности политики нашего лидера. За годы независимости Казахстан под руководством елбасы совершил уникальный в истории прорыв от бедности и хаоса к стабильности и процветанию", - заявил К.Токаев на съезде партии власти "Нур Отан" во вторник.
"Я всем своим сердцем, всем нутром чувствую груз, возложенный на меня великой личностью, основателем нашего государства. Поэтому я клянусь, что приложу все свои усилия, чтобы оправдать это доверие", - сказал К.Токаев.
Ранее во вторник на съезде партии ее лидер Н.Назарбаев предложил кандидатуру действующего президента на предстоящие в июне президентские выборы.
Согласно законодательству, право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. Президентом может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование. Кроме того, кандидат в президенты должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее пяти лет.
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