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СНГ 23.04.2019 11:50

Токаев идет на президентские выборы в Казахстане, чтобы продолжить курс Назарбаева - заявление

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен участвовать в предстоящих 9 июня внеочередных президентских выборах, чтобы продолжить курс первого президента республики, казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева.

"Я пойду на выборы, чтобы продолжить стратегический курс первого президента, елбасы (лидера нации - ИФ-К) на всестороннее развитие нашей страны. Свою задачу вижу в обеспечении преемственности политики нашего лидера. За годы независимости Казахстан под руководством елбасы совершил уникальный в истории прорыв от бедности и хаоса к стабильности и процветанию", - заявил К.Токаев на съезде партии власти "Нур Отан" во вторник.

"Я всем своим сердцем, всем нутром чувствую груз, возложенный на меня великой личностью, основателем нашего государства. Поэтому я клянусь, что приложу все свои усилия, чтобы оправдать это доверие", - сказал К.Токаев.

Ранее во вторник на съезде партии ее лидер Н.Назарбаев предложил кандидатуру действующего президента на предстоящие в июне президентские выборы.

Согласно законодательству, право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. Президентом может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование. Кроме того, кандидат в президенты должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее пяти лет.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ВЫБОРЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]