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АПК 23.04.2019 10:52

Азербайджан в I квартале увеличил импорт продовольствия на 15%

Азербайджан в I-ом квартале 2019 года увеличил импорт продовольствия на 15,4% - до $389,942 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 405,801 тыс. тонн (рост на 28,4%) на $91 млн 130,05 тыс., плодоовощную продукцию - 115,105 тыс. тонн (рост на 10,5%) на сумму $61 млн 239,02 тыс., мясо – 13,033 тыс. тонн (рост на 49,4%) на сумму $18 млн 149,16 тыс., масла растительного и животного происхождения – 33,097 тыс. тонн (спад на 25%) на $28 млн 5,97 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-марте 2019 года составил 2 тыс. 649,467 тонн (рост на 23,9%) на $13 млн 527,31 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 12,44% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]