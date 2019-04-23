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Регион 23.04.2019 12:17

Парламентарии Армении ратифицировали соглашение о торговле ЕАЭС-КНР

Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", документ одобрен единогласно, за ратификацию проголосовали 115 депутатов, присутствующих на заседании.

Как сообщалось, соглашение призвано создать условия для улучшения взаимной торговли между странами ЕАЭС и Китаем. При этом документ не предусматривает отмену и снижение пошлин во взаимной торговле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕАЭС, КИТАЙ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]