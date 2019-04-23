Парламентарии Армении ратифицировали соглашение о торговле ЕАЭС-КНР

Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", документ одобрен единогласно, за ратификацию проголосовали 115 депутатов, присутствующих на заседании.

Как сообщалось, соглашение призвано создать условия для улучшения взаимной торговли между странами ЕАЭС и Китаем. При этом документ не предусматривает отмену и снижение пошлин во взаимной торговле.