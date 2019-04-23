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США и Южная Корея проводят совместные учения с участием ВВС двух стран

Учения с участием ВВС США и Южной Кореи стартовали на этой неделе на южнокорейской территории, сообщает во вторник телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на источник в южнокорейском оборонном ведомстве.

По словам собеседника, в двухнедельных учениях задействованы десятки военных самолетов, в том числе самолеты F-15K, KF-16 и F-16.

Учения являются альтернативой крупномасштабным учениям Max Thunder, которые две страны ежегодно проводят с 2009 года, с участием около 100 самолетов и 1800 летчиков с двух сторон.

"Воздушные учения необходимы для укрепления возможностей совместной обороны и поддержания военного альянса", - сказал Уай-Ти-Эн источник, добавив, что новый тип учений был предложен "при тесной координации между двумя сторонами".

Он отметил, что Сеул и Вашингтон придерживаются сдержанной позиции при проведении совместных учений в связи с мирным процессом на Корейском полуострове.

С 2018 года Сеул и Вашингтон приостановили ряд крупных учений, в том числе летние учения Ulchi Freedom Guardian (UFG) и зимние воздушные учения Vigilant Ace, хотя стороны продолжают проводить учения меньшего масштаба для поддержания боевой готовности.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ВВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]