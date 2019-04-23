Индонезия купила у России партию бронетехники

Россия поставит Индонезии партию боевых машин пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеров БТ-3Ф, сообщил "Интерфаксу" во вторник российский источник.
"Подписан контракт на поставку Индонезии партии БМП-3Ф и БТ-3Ф", - сказал он.
По словам источника, контракт был подписан накануне в Джакарте.
"Речь, в частности, идет о дополнительной партии боевых машин пехоты. Российские БМП-3Ф отлично себя зарекомендовали на службе Корпуса морской пехоты Индонезии", - сказал источник.
Сайт Минобороны Индонезии сообщил, что Джакарта, согласно контракту с "Рособоронэкспортом", получит 22 боевые машины пехоты БМП-3Ф и 21 бронетранспортер БТ-3Ф. Сумма сделки превышает 175 млн долларов, сообщило Минобороны Индонезии.
Как ранее сообщал "Интерфакс", с Индонезией было подписано два контракта на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф - первый на 17 машин был заключен в сентябре 2007 года, второй на 37 машин - в мае 2012 года.
Плавающая БМП-3Ф является одной из модификаций БМП-3. Машина имеет достаточно большую скорость на плаву - 10 км/ч, возможность ведения боевых действий и уверенный выход из воды на берег даже при волнении моря до трех баллов.
БТ-3Ф был впервые показан широкой публике концерном "Тракторные заводы" (КТЗ, переходит в "Ростех") на форуме "Армия-2016". Это гусеничный бронетранспортер на узлах и агрегатах БМП-3. Экипаж - два человека, десант - 15 человек.
Предназначен для транспортировки подразделений морской пехоты береговых войск ВМФ и осуществления огневой поддержки спешившегося десанта. БТ-3Ф - плавающая машина в морских условиях при волнении водной поверхности до 3 баллов.
У России и Индонезии есть контракт на поставку 11 многоцелевых истребителей Су-35, однако его реализация еще не началась.
Как сообщал "Интерфакс", с 1992 года в Индонезию были поставлены истребители Су-27 и Су-30МК2 и авиационные средства поражения к ним, вертолеты Ми-17В-5, МИ-35П, боевые машины пехоты БМП-3Ф, бронетранспортеры БТР-80, автоматы Калашникова "сотой" серии. Россия предоставляла Индонезии кредиты на приобретение российских вооружений.
Джакарта рассматривала возможность приобретения у России дизель-электрических подводных лодок проекта 636, самолетов-амфибий Бе-200 в противопожарном варианте, противокорабельных ракет "Яхонт".
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