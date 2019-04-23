Зеленский запустил в Фейсбуке опрос о досрочном роспуске Рады

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский начал на свой странице в Фейсбуке опрос о досрочном роспуске Верховной Рады.
"Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?" - такой пост опубликован на странице "Володимир Зеленський - Слуга народу" несколько часов назад.
Это сообщение в настоящее время получило около 2 тысяч комментариев.
После обработки Центральной избирательной комиссией 99,9% электронных протоколов, на выборах президента Украины за В.Зеленского проголосовали 73,23% избирателей (13527512 человек), действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% украинцев (4517121 человек).
Спикер парламента Азербайджана призвал депутатов не спешить с призывами к войне
Найдено тело второго военнослужащего ВС Азербайджана, попавшего под лавину в зоне армяно-азербайджанского конфликта - МЧС
Милли меджлис утвердил трех новых членов Вещательного совета ОТР
ЛУКОЙЛу понадобилось 5 лет, чтобы добыть на Западной Курне-2 100 млн т нефти, следующие 100 млн потребуют меньше времени
Сумгайытский технопарк приступил к экспорту алюминиевых профилей в Польшу
Президент Алиев принял участие в открытии автодороге в пригороде Баку
Прошлогодние торги российского искусства показали лучший результат с 2014 года – Sotheby`s
Tesla намерена запустить сервис беспилотного такси в 2020 году
Внучка Уолта Диснея раскритиковала зарплату гендиректора Walt Disney Co
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Агентство iMARS Communications подписало соглашение о сотрудничестве с Azerbaijan Public Relations Specialists Association и Baku School of PR
В Баку состоялось заседание Попечительского совета Программы «Стипендия мэра Москвы» в Азербайджане
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР