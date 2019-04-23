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СНГ 23.04.2019 13:02

Зеленский запустил в Фейсбуке опрос о досрочном роспуске Рады

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский начал на свой странице в Фейсбуке опрос о досрочном роспуске Верховной Рады.

"Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?" - такой пост опубликован на странице "Володимир Зеленський - Слуга народу" несколько часов назад.

Это сообщение в настоящее время получило около 2 тысяч комментариев.

После обработки Центральной избирательной комиссией 99,9% электронных протоколов, на выборах президента Украины за В.Зеленского проголосовали 73,23% избирателей (13527512 человек), действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% украинцев (4517121 человек).

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, РАДА, РОСПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]