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Бизнес и законодательство 23.04.2019 11:38

Производство цемента в Азербайджане в I квартале увеличилось на 22%

В Азербайджане в I-ом квартале 2019 года произведено стройматериалов на сумму 121,3 млн манатов, что на 8,5% больше показателя января-марта 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 21,6% - до 704,7 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – на 7,8% - до 283,5 тыс. тонн.

Кроме того, в отчетный период производство асфальта увеличилось в 2,1 раза - до 37,2 тыс. тонн, строительного кирпича - на 97,8% - до 94,8 тыс. кубометров, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 97,5% - до 33,6 тыс. тонн, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них - на 51,3% - до 4,041тыс. тонн, строительной извести - на 47,7% - до 10,1 тыс. тонн.

При этом, производство строительного гипса в январе-марте 2019 года сократилось на 57,3% - до 1,4 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 56,8% - до 9,9 тыс. кубометров.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]