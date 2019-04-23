Внучка Уолта Диснея раскритиковала зарплату гендиректора Walt Disney Co

Эбигейл Дисней, внучатая племянница Уолта Диснея и внучка основателя кинокомпании Walt Disney Co. Роя Диснея, выразила недовольство слишком большим, по ее мнению, размером вознаграждения главы компании Роберта Айгера, пишет Dow Jones.

Р.Айгер в прошлом году заработал в общей сложности порядка $65,6 млн, став одним из самых высокооплачиваемых CEO в мире. Соотношение средней зарплаты сотрудника компании к его заработку превышает 1,4 тыс. к одному. Значительная часть вознаграждения приходится на бонусы в связи с успешным закрытием сделки по покупке активов 21st Century Fox на сумму $71 млрд.

"Мне нравится Боб Айгер, - заявила 59-летняя А.Дисней в соцсети Twitter. - Но по любой объективной оценке соотношение зарплаты CEO и рядового сотрудника, превышающее 1 тыс. - это безумие".

А.Дисней не имеет отношения к руководству Walt Disney, а лишь является держателем пакета акций компании, размер которого не раскрывается.

Представители Disney уже прокомментировали высказывания внучки основателя компании, отметив, что 90% вознаграждения Р.Айгера привязаны к показателям фирмы, акции которой за время его руководства выросли в цене с $24 до $132 за бумагу. Также в пресс-релизе указывается, что сотрудники парков развлечений "Диснейленд" в США зарабатывают $15 в час, вдвое выше минимальной почасовой оплаты труда в стране.

В ноябре Disney отчиталась о рекордной прибыли за минувший финансовый год, которая составила $12,6 млрд при выручке в $59 млрд.

Цена бумаг Disney слабо меняется в ходе электронных торгов во вторник. С начала года капитализация компании подскочила на 20%, до $238 млрд.