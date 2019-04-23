За неделю в Афганистане в наводнениях погибли 16 человек - ООН

В Афганистане в наводнениях, вызванных проливными дождями, с 13 по 19 апреля погибли 16 человек, еще 112 человек получили травмы, сообщает управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Афганистане.

По данным управления, всего в результате бедствия было разрушено или повреждено 250 домов, ущерб понесли 1700 человек. В ряде регионов пострадал урожай и объекты инфраструктуры.