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СНГ 23.04.2019 13:18

Премьеры России и Казахстана проведут переговоры в Москве

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится в среду в Москве с казахстанским коллегой Аскаром Маминым, обсудит с ним реализацию совместных проектов, в частности в энергетике, сообщает пресс-служба правительства России.

"Главы правительств рассмотрят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, высоких технологиях, на транспорте и других областях", - говорится в сообщении.

Д.Медведев и А.Мамин также обменяются мнениями по тематике дальнейшего продвижения евразийских интеграционных процессов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]