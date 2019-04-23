Премьеры России и Казахстана проведут переговоры в Москве

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится в среду в Москве с казахстанским коллегой Аскаром Маминым, обсудит с ним реализацию совместных проектов, в частности в энергетике, сообщает пресс-служба правительства России.

"Главы правительств рассмотрят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, высоких технологиях, на транспорте и других областях", - говорится в сообщении.

Д.Медведев и А.Мамин также обменяются мнениями по тематике дальнейшего продвижения евразийских интеграционных процессов.