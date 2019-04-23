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Дальнее зарубежье 23.04.2019 13:29

Группа японских депутатов посетила святилище Ясукуни в Токио

Около 70 японских депутатов из различных партий совершили визит в храм Ясукуни в Токио, передает во вторник интернет-портал "Джапан тудэй".

"Группа из 70 депутатов от разных политических партий во вторник посетила храм Ясукуни в Токио в рамках ежегодного весеннего фестиваля, чтобы почтить память погибших военных", - сообщает японская газета "Джапан тудей".

Между тем, премьер-министр страны Синдзо Абэ воздержался от личного посещения храма и направил в святилище ритуальное подношение в виде маленького деревца бонсай.

В токийском храме Ясукуни хранятся поминальные таблички с именами 2,5 млн японских военнослужащих - жертв военных конфликтов. Среди них таблички с именами 14 военачальников времен Второй мировой войны, которые были осуждены в Китае как военные преступники.

Визиты японских высокопоставленных чиновников в храм Ясукуни традиционно вызывают резкую реакцию в Сеуле, Пекине и Пхеньяне и рассматриваются как оскорбление стран, пострадавших от японской оккупации.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ХРАМ, ДЕПУТАТЫ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]