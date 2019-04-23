Группа японских депутатов посетила святилище Ясукуни в Токио

Около 70 японских депутатов из различных партий совершили визит в храм Ясукуни в Токио, передает во вторник интернет-портал "Джапан тудэй".

"Группа из 70 депутатов от разных политических партий во вторник посетила храм Ясукуни в Токио в рамках ежегодного весеннего фестиваля, чтобы почтить память погибших военных", - сообщает японская газета "Джапан тудей".

Между тем, премьер-министр страны Синдзо Абэ воздержался от личного посещения храма и направил в святилище ритуальное подношение в виде маленького деревца бонсай.

В токийском храме Ясукуни хранятся поминальные таблички с именами 2,5 млн японских военнослужащих - жертв военных конфликтов. Среди них таблички с именами 14 военачальников времен Второй мировой войны, которые были осуждены в Китае как военные преступники.

Визиты японских высокопоставленных чиновников в храм Ясукуни традиционно вызывают резкую реакцию в Сеуле, Пекине и Пхеньяне и рассматриваются как оскорбление стран, пострадавших от японской оккупации.