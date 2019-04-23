Мощность Азербайджанской ТЭС к 2021г увеличится на 23,5%, до 2 тыс. МВт - Азерэнержи

АО «Азерэнержи» к 2021 году планирует увеличить мощность Азербайджанской ТЭС на 23,5%, до 2 тыс. МВт, отмечается в сообщении общества.
«В настоящее время в рамках программы реабилитации на Азербайджанской ТЭС проводятся строительные и реконструкционные работы. В результате, мощность электростанции увеличится на 380 МВт – до 2 тыс. МВт, а также будет обеспечена надежная и устойчивая эксплуатация Азербайджанской ТЭС», - говорится в информации.
По данным «Азерэнержи», реализация этих работ началась в 2018 году и в целом займет три года. В течение этого времени на станции планируется полностью реконструировать и восстановить турбины, генераторы, системы релейной защиты, цеха, подстанции, 500 и 300-киловольтные воздушные ЛЭП и противоаварийную систему.
Азербайджанская ТЭС состоит из 8 энергоблоков и является самой крупной электростанцией в регионе Южного Кавказа. Станция покрывает 43% внутренних потребностей Азербайджана в электроэнергии.
Как сообщалось, в результате аварии на Азербайджанской ТЭС в ночь на 3 июля 2018 года было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.
Для устранения недостатков Минэнерго и ОАО «Азерэнержи» заключили контракт с германской VPC на проведение технического аудита Азербайджанской ТЭС, разработки Генплана реабилитации этой станции, а также оптимизации передачи электроэнергии в систему «Азерэнержи».
Кроме того, Минэнерго и Азерэнержи привлекли иностранных экспертов к анализу аварий в энергосистеме, произошедших в 2018 году и подготовке рекомендаций по усилению электросети Азербайджана.
С сентября 2018 года в Азербайджане реализуется программа реабилитации энергосистемы, рассчитанная на период 2018-2020гг. Общая стоимость программы по реабилитации энергосистемы Азербайджана оценивается в 560 млн манатов. В 2018 году «Азерэнержи» на эти цели было направило 251,5 млн манатов ($147,9 млн по текущему курсу).
Н.Аббасова
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