Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9126 RUR   0.0266 GBR   2.2079 TRY   0.2916

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.70 1.70 Brent 74.04 2.07

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.04.2019 12:32

Белоруссия может начать экспорт бензина в Африку и Латинскую Америку - БНК

Белорусская нефтяная компания (БНК) прогнозирует, что европейский рынок бензинов в перспективе не будет премиальным, что потребует поиска новых рынков сбыта после завершения модернизации белорусских НПЗ.

"Экспорт бензинов после реконструкции белорусских НПЗ вырастет на 1,3-1,6 млн тонн в год. Мы видим, что Евросоюз не будет премиальным рынком по поставкам бензинов", - сказал заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб, выступая во вторник на семинаре, организованном Национальным центром маркетинга (входит в структуру МИД).

По его словам, в связи с этим БНК ищет новые рынки экспорта бензинов. "Есть Африка, там дефицитный рынок по бензинам. Можем начать поставки в Америку и в Латинскую Америку. Рынки, куда продавать, есть, если Евросоюзу не надо будет наше топливо", - сказал С.Гриб.

Он также отметил, что в БНК считают приемлемыми риски платежеспособности при поставке нефтепродуктов в Африку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АФРИКА/АМЕРИКА, БЕНЗИН, ЭКСПОРТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]