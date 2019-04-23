Белоруссия может начать экспорт бензина в Африку и Латинскую Америку - БНК

Белорусская нефтяная компания (БНК) прогнозирует, что европейский рынок бензинов в перспективе не будет премиальным, что потребует поиска новых рынков сбыта после завершения модернизации белорусских НПЗ.

"Экспорт бензинов после реконструкции белорусских НПЗ вырастет на 1,3-1,6 млн тонн в год. Мы видим, что Евросоюз не будет премиальным рынком по поставкам бензинов", - сказал заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб, выступая во вторник на семинаре, организованном Национальным центром маркетинга (входит в структуру МИД).

По его словам, в связи с этим БНК ищет новые рынки экспорта бензинов. "Есть Африка, там дефицитный рынок по бензинам. Можем начать поставки в Америку и в Латинскую Америку. Рынки, куда продавать, есть, если Евросоюзу не надо будет наше топливо", - сказал С.Гриб.

Он также отметил, что в БНК считают приемлемыми риски платежеспособности при поставке нефтепродуктов в Африку.