Новое соглашение о стратегическом партнерстве Азербайджан-Евросоюз будет подписано 13 мая - спикер

Новое соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом будет подписано 13 мая 2019 года, заявил спикер Милли мелджлиса (парламента) Азербайджана Октай Асадов.
"Новое соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом готово к подписанию. Документ будет подписан 13 мая", - подчеркнул О.Асадов во вторник на пленарном заседании Милли меджлиса.
По его словам, в проекте соглашения нашел отражение факт нарушения территориальной целостности Азербайджана в результате оккупационной политики Армении.
"Это очень важный вопрос, мы долго работали над ним и достигли того, чтобы в это соглашение были включены пункты, касающиеся территориальной целостности Азербайджана", - сказал председатель парламента.
О.Асадов отметил, что "сегодня" армянское лобби предпринимает попытки помешать подписанию этого соглашения.
"Армяне пытаются помешать подписанию нового соглашения о стратегическом партнерстве Азербайджан-Евросоюз, но они не достигнут своих целей. Как правило, государства подписывают этот документ для получения помощи со стороны ЕС. Однако, мы в этом не нуждаемся. Нашими основными целями являются: урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и развитие наших международных торгово-экономических отношений", - сказал спикер Милли меджлиса.
Как сообщалось, Азербайджан и ЕС намерены до мая 2019 года согласовать проект нового соглашения о стратегическом партнерстве.
14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.
Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.
Р.Бабаев
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