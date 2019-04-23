Новое соглашение о стратегическом партнерстве Азербайджан-Евросоюз будет подписано 13 мая - спикер

Новое соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом будет подписано 13 мая 2019 года, заявил спикер Милли мелджлиса (парламента) Азербайджана Октай Асадов.

"Новое соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом готово к подписанию. Документ будет подписан 13 мая", - подчеркнул О.Асадов во вторник на пленарном заседании Милли меджлиса.

По его словам, в проекте соглашения нашел отражение факт нарушения территориальной целостности Азербайджана в результате оккупационной политики Армении.

"Это очень важный вопрос, мы долго работали над ним и достигли того, чтобы в это соглашение были включены пункты, касающиеся территориальной целостности Азербайджана", - сказал председатель парламента.

О.Асадов отметил, что "сегодня" армянское лобби предпринимает попытки помешать подписанию этого соглашения.

"Армяне пытаются помешать подписанию нового соглашения о стратегическом партнерстве Азербайджан-Евросоюз, но они не достигнут своих целей. Как правило, государства подписывают этот документ для получения помощи со стороны ЕС. Однако, мы в этом не нуждаемся. Нашими основными целями являются: урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и развитие наших международных торгово-экономических отношений", - сказал спикер Милли меджлиса.

Как сообщалось, Азербайджан и ЕС намерены до мая 2019 года согласовать проект нового соглашения о стратегическом партнерстве.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

Р.Бабаев